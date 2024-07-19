Mevlüt Aktan'ın Ayrılığı

Manisa FK'da 2017 yılından bu yana başkanlık yapan Mevlüt Aktan, geçtiğimiz ay 1. Lig Kulüpler Birliği başkanlığına da seçilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni yönetimine katılan Aktan, bu gelişme sonrası Manisa FK başkanlığından istifa etti. Kulüp, yeni başkan ve yönetim kurulunun kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

Manisa FK'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başkanımız Mevlüt Aktan, bugün gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucu TFF'nin yeni Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde yer almıştır. Bu gelişme sonrası Başkanımız Mevlüt Aktan Manisa Futbol Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etmiştir. Yeni başkanımız ve yönetim kurulumuz önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacaktır. Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sayın Mevlüt Aktan'ı ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz."

Yusuf Talum Manisa FK'da

Manisa FK, transferde İnegölspor'dan 22 yaşındaki sağ bek Yusuf Talum'u renklerine kattı. Talum, kulüpte 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Transfer sonrası duygularını paylaşan Yusuf, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Kariyerim ve hayallerim için en doğru yerdeyim. Çok çalışıp takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Yusuf Talum'un imzasıyla Manisa FK kadrosunu güçlendirdiği ve yeni sezon için umutları artırdığı bildiriliyor.