1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, devre arası teknik kadrosunu yenileyerek yeni bir döneme adım attı. Siyah-beyazlı ekip, prensipte anlaştığı Teknik Direktör Hakan Şapçı ve Sportif Direktör Serkan İşyapan ile resmi sözleşme imzaladı.

Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Hakan Şapçı, memleketi Manisa’da göreve başlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Manisa futbolu ile ilgili çok güzel hayallerimiz var. Yeni dönemde hep birlikte bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışacağız,” dedi.

Zorlu maraton için hazırlıklar başlıyor

İkinci yarıda zorlu bir mücadeleye hazırlandıklarını belirten Şapçı, “Manisa için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ligde üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum ve motivasyonumuz yüksek,” ifadelerini kullandı.

Sportif Direktör Serkan İşyapan ise Hakan Şapçı ile başarıyı yakalayacaklarına inandığını söyleyerek, “Hakan Şapçı hocamız, Manisa’nın yetiştirdiği değerli bir teknik adam. Onunla birlikte çalışacağımız için mutluyuz. Hedefimiz Manisa FK’yı hak ettiği yere taşımak,” dedi.

Manisa’nın tanıdık isimleri göreve geldi

Manisa doğumlu olan Hakan Şapçı, daha önce Süper Amatör Lig ekibi Manisaspor’u amatörden çıkarmış ve önemli başarılara imza atmıştı. Serkan İşyapan ise kulüpte daha önce aynı sportif direktörlük görevinde bulunmuştu.

Manisa FK, sezonun ilk yarısını 23 puanla 11. sırada tamamlamıştı. Şapçı ve ekibi, ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yaparak takımı üst sıralara taşımayı hedefliyor.