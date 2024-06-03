Geçen sezon ligde kalmayı başaran siyah-beyazlı takımda, tecrübeli çalıştırıcı Levent Devrim'in sözleşmesi sona erdi. Yönetimin, Devrim ile yeniden masaya oturduğu ve aynı zamanda Cemalettin Cengiz ile de görüşme yaptığı iddia edildi.

Kurmaylar, en kısa zamanda teknik direktör sorununu çözmeyi hedeflerken, Manisa Futbol Kulübü'nün çalıştırıcısını belirledikten sonra kadro planlamasına başlayacağı ifade edildi. Son olarak 2. Lig temsilcisi Afyonspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Cemalettin Cengiz'in adı, Manisa FK'nın yeni teknik direktörü olarak geçiyor. Yönetim, önümüzdeki günlerde net bir karar alarak yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı planlıyor.