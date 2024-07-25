Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını beğeniye sunmaya devam ediyor. Manisa temsilcisi siyah iç saha formasından sonra Milli Mücadele’ye özel olarak hazırlanan. ‘Bir çift Mavi Göz’ün izindeyiz’ isimli forma büyük bir beğeni almıştı. Manisa FK 2024-2025 deplasman formasını Manisa tarihi için önemli Aigai Antik Kenti’nden esinlenerek tasarladı. Asaletin rengi beyaz ve bereketin rengi sarıdan esinlenerek tasarlanan Aigai formasının çekimleri Aigai Antik Kenti’nde gerçekleştirildi.

Aigai Antik Kenti’ndeki forma çekimlerinde yeni transfer Moryke Fofana yer aldı. Taraftarların transferini dört gözle beklediği Fofana, Aigai formasının çekimlerinde yer alarak taraftarlara sürpriz yaptı.

Aigai Antik Kenti nerededir?

Aigai, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Köseler Köyü'nün güneyindeki Yunt Dağlarının tepelerinden birisi olan Gün Dağı'nın zirvesinde kurulmuş olan, kısmen ayaktaki görkemli harabeleri ile dikkat çeken bir antik kenttir. Günümüzden 2 bin 800 yıl önce Kıta Yunanistan'ın kuzeybatısından gelip kuzeybatı Anadolu kıyılarına yerleşen Aioller tarafından kurulan 12 kent devletinden birisidir.