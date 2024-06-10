Manisa FK'da son 3 sezondur görev yapan 23 yaşındaki Malili futbolcu Demba Diallo, Boluspor ve Ankara Keçiörengücü'nün transfer listesine girdi. Siyah-beyazlı kulüp, yeni teknik direktörünü belirledikten sonra Diallo'nun takımda kalıp kalmayacağına karar verecek.

Diallo'nun performansı ve geleceği

Manisa FK formasıyla toplamda 98 maça çıkan Diallo, 5 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcunun, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yeni teknik direktörün göreve başlamasıyla birlikte, Diallo'nun geleceği netlik kazanacak.

Transfer talipleri: Boluspor ve Keçiörengücü

Demba Diallo'nun performansı, 1. Lig ekiplerinden Boluspor ve Ankara Keçiörengücü'nün dikkatini çekti. Her iki kulüp de golcü futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Manisa FK ise yeni sezon öncesi teknik direktör belirsizliği nedeniyle Diallo'nun geleceği konusunda net bir karar veremedi.

Manisa FK'da teknik direktör belirsizliği

Manisa FK, yeni sezon öncesinde henüz yeni bir teknik adamla anlaşma sağlayamadı. Bu belirsizlik, takımın transfer politikalarını da etkiliyor. Kulüp yönetimi, yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından, Diallo ve diğer oyuncuların geleceği hakkında nihai kararını verecek.

Diallo'nun kariyeri ve potansiyeli

23 yaşındaki Malili futbolcu Demba Diallo, Manisa FK forması altında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 98 maçta 5 gol ve 13 asistle oynayan Diallo, genç yaşına rağmen önemli bir deneyim kazandı. Gelecekteki kariyerine dair belirsizlik, hem Manisa FK taraftarlarını hem de futbolseverleri meraklandırıyor.