Siyah-beyazlılar, Kosovalı orta saha oyuncusu Meriton Korenica ve Brezilyalı golcü Sandro Lima ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Meriton Korenica'nın transferi konusunda Romanya 1'inci Lig ekiplerinden FC CFR 1907 Cluj ile anlaşma sağlanmıştır. Meriton Korenica'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Manisa FK'da geçen sezon 10 maça çıkan 26 yaşındaki Meriton Korenica, toplamda 462 dakika süre aldı. Orta saha oyuncusu, Romanya'nın köklü kulüplerinden FC CFR 1907 Cluj'a transfer oldu. Korenica'nın ayrılığı, takımın orta sahasında önemli bir boşluk yaratacak.

Takımın en golcü oyuncusu olan Sandro Lima ise Pendikspor'la anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyen 33 yaşındaki forvet, 2 bin 392 dakika sahada kaldı ve 11 kez fileleri sarstı. Lima'nın gidişi, Manisa FK'nın hücum hattında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Takımın teşekkür mesajı

Manisa FK, her iki oyuncuya da kulübe verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.