Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi anlamlı bir adım atarak Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele'ye özel bir forma tanıttı. Renklerini ay-yıldızlı bayrağımızdan alan forma, Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları gibi kahramanların mücadeleci ruhunu yansıtıyor.

Formanın özellikleri

Manisa FK'nın yeni forması, kırmızı renkte olup, Türk bayrağının renklerini taşıyor. Forma üzerinde, kentte bulunan Milli Mücadele Anıtı'ndan görseller yer alıyor. Ayrıca, formanın sırt kısmında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri ve "Bir çift Mavi Göz’ün izindeyiz" yazısı bulunuyor. Bu detay, formanın tarihi ve milli değerlere olan vurgusunu pekiştiriyor.

Formanın tanıtımı, Manisa'da bulunan Milli Mücadele Anıtı'nın önünde gerçekleştirildi. Bu anıt, Kurtuluş Savaşı sırasında Manisa'da gösterilen direnişi ve mücadeleyi simgeliyor. Formanın tanıtımında, kulüp yetkilileri ve oyuncular, bu anlamlı formanın sahada giyilecek olmasından duydukları gururu dile getirdiler.