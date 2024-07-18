Manisa Futbol Kulübü, transfer döneminde önemli bir hamle yaparak sağ bek Yusuf Talum'u renklerine bağladı. 22 yaşındaki oyuncu, son olarak 2. Lig temsilcilerinden İnegölspor'da forma giydi ve yeni sezonda Manisa FK için mücadele edecek.

Yusuf Talum Kimdir?

Yusuf Talum, Göztepe altyapısında yetişen genç ve yetenekli bir sağ bek oyuncusu. Göztepe'de profesyonel olduktan sonra Menemen FK, Kastamonuspor ve İnegölspor'da forma giyen Talum, 2. Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Geçen Sezon Performansı

Yusuf Talum, geçtiğimiz sezon İnegölspor formasıyla 2. Lig'de 32 maça çıktı ve toplamda 2513 dakika sahada kaldı. Savunmadaki etkili oyunuyla öne çıkan Talum, aynı zamanda hücum katkılarıyla da dikkat çekti.

Transferin Detayları

Manisa FK, Yusuf Talum ile her konuda anlaşma sağladı ve resmi imzanın yakın zamanda atılması bekleniyor. Talum'un transferi, Manisa FK'nın sağ bek pozisyonunda güçlenmesine katkı sağlayacak.