Süper Lig’de namağlup liderliğini sürdüren ve üst üste üçüncü şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Galatasaray, gelecek vadeden oyunculara yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK'nın genç yıldız adayı Kerem Arık'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Manisa FK altyapısında yetişen ve U18 Milli Takımı'nda da forma giyen 17 yaşındaki İzmirli futbolcu Kerem Arık, bu sezon 1'inci Lig’de 3 maçta süre aldı. Geçen sezon mart ayında profesyonel sözleşmeye imza atan Kerem, oyun zekası ve yetenekleriyle dikkat çekiyor. 2026 yılına kadar Manisa FK ile sözleşmesi bulunan genç oyuncunun transferi için Galatasaray’ın yakın zamanda resmi adımlar atacağı belirtiliyor.

Genç futbolcunun, sarı-kırmızılı kulübe transferi gerçekleşmesi durumunda, Galatasaray altyapısından yetişmiş milli yıldızların izinden gitmesi bekleniyor. Manisa FK cephesinden ise transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.