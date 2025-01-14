Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı 3 galibiyetle yakaladığı Play-Off umutlarına evinde Ümraniyespor karşısında aldığı ağır yenilgiyle darbe aldı. Ligin 19'uncu haftasında Ümraniyespor’a 3-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Karşılaşmanın ilk 22 dakikasında kalesinde 3 gol birden gören Manisa FK, bu şokun etkisinden çıkamadı ve maçın geri kalanında oyun üstünlüğünü sağlayamadı. Bu sonuçla ligde 26 puanda kalan Ege temsilcisi, 14'üncü sıraya geriledi. Düşme hattıyla arasında sadece 3, Play-Off potasıyla arasında ise 2 puan fark bulunan Manisa FK, kritik bir tabloyla karşı karşıya. Takımının başında ilk yenilgisini alan Teknik Direktör Hakan Şapçı, maç sonrası yaptığı açıklamada erken gelen gollerin oyun planlarını bozduğunu ifade etti. Şapçı, "İlk yarıda yediğimiz üst üste gollerin ardından oyunda kalmakta zorlandık. Çok erken dakikalarda kötü bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Ancak bu mağlubiyetten ders çıkararak önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.

Manisa FK, bu hafta sonu yine kendi sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

Kaynak: DHA