İZMİR (AA) - Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü, İnegölspor'dan sağ bek oyuncusu Yusuf Talum'u kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada 22 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yusuf Talum, kariyeri ve hayalleri için en doğru yerde olduğunu, çok çalışıp takıma katkı sağlamak istediğini bildirdi.

Futbola Göztepe altyapısında başlayan Yusuf Talum'un Menemen FK, Tarsus İdman Yurdu ve GMG Kastamonuspor'da forma giydiği, 2023-2024 sezonunda İnegölspor'a transfer olduğu kaydedildi.



