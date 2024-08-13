Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ağustos ayı Meclis Toplantısı'nda Manisa Futbol Kulübü'nün kaçak su kullanımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Zeyrek, Manisa Futbol Kulübü'nün belediyeye ait suyu kaçak olarak kullandığını belirterek, bu durumun yasal yollardan cezalandırılacağını duyurdu.

Kaçak su kullanımı tespiti

Başkan Ferdi Zeyrek, Manisa'nın Uncubozköy Mahallesi'ndeki basınç sorununu çözmek amacıyla yapılan denetimlerde Manisa Futbol Kulübü'nün kaçak su kullandığını tespit ettiklerini ifade etti. Zeyrek, yapılan testlerde kulübün su saatinin sökülüp yeniden takıldığını ve kaçak kullanımının belirlendiğini açıkladı.

Zeyrek, "Yıllardır tesisimizi hunharca kullanarak bize zarar veren Manisa Futbol Kulübü, suyumuzu da kaçak kullanmayı tercih etmiş. Bu durumu tespit ettikten sonra gerekli yasal adımları atacağız," dedi.

Başkan Zeyrek, Manisa Futbol Kulübü’ne özel bir uygulama yapılmadığını, yapılan denetimlerin tüm abonelere yönelik olduğunu belirtti. Zeyrek, "Şehrin tesislerini, araçlarını ve kaynaklarını kullanan bir şirketin, belediyenin suyunu da kaçak kullanması kabul edilemez," dedi.

Zeyrek, önceki yönetimlerin şehrin kaynaklarını savurganca kullandığını ve bununla ilgili yaptırımların uygulanacağını belirtti. "Bu şehrin bir kuruşunu bile kimseye çaldırmayacağız. 31 Mart’ta bu zihniyeti değiştirdik ve bu mücadelemiz tüm rantçılara karşı devam edecektir," dedi.

"400 tane köyümde internet yokken, 147 tane köyümde içme suyu yokken buraların paraları sizlerin futbolcularına gitti"

Zeyrek, Manisa'nın köylerinde yaşanan altyapı eksikliklerine atıfta bulunarak, "400 köyümde internet yokken, 147 köyde içme suyu yokken, bu paraların futbolculara harcandığını görüyoruz. İnsan önce aynaya bakar ve yaptıklarından utanır," şeklinde konuştu. Başkan Zeyrek, "Manisa Futbol Kulübü; yıllardan beri bizim tesislerimizi kullandınız ve karşılığını ödemediniz. Burada 400 tane köyümde internet yokken, 147 tane köyümde içme suyu yokken buraların paraları sizlerin futbolcularına gitti. Buna göz yuman yönetim artık yok. Utanmadan bir de suyumuzu kaçak kullandınız. İnsan bir önce aynaya bakar ve bu yaptıklarından utanır. Çünkü Soma’da, Demirci’de, dağ köylerinde yalın ayak dolaşan çocukların vebali ve hakkı vardır bu paralarda. Ben bu hakkı asla ve asla bu tip girişimcilere yedirmeyeceğim. Damadın birini baskete, diğer damadı futbola vermiş ve bu şehrin paralarını bunlara harcamış bir zihniyeti de kınadığımı tekrardan ifade ediyorum.”