Manisa'nın Gördes ilçesinde yer alan Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bugün saat 14.35 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Yangın ihbarının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye hızla 2 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi gönderildi. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabaları devam ediyor.