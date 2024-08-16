İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına 3 uçak, 9 helikopter, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri ve 18 iş makinesi ile 400'ün üzerinde personel ile müdahale ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 13 itfaiye aracıyla destek verirken, MASKİ ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı’ndan 9 tanker ve 88 personel yangın söndürme çalışmalarında bulunuyor. Ayrıca, AFAD, Jandarma ve emniyet ekipleri, çevre ilçelerden gönüllü vatandaşlar da destek sağlıyor.

Köyler etkilendi

Yeniköy Mahallesi tedbir amacıyla boşaltılırken, Karayakup Köyü tamamen yanarak yok oldu. Jandarma, soğutma çalışmalarının devam ettiği Karayakup Köyü’ne girişleri kapattı. Bölgede yapılan yoğun çalışmalar, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından köylere dağıtılan tarallarla taşınan sularla destekleniyor.

Vatandaşların destek çabaları

Bölgede yaşayan vatandaşlar, gördükleri en büyük orman yangınına tanıklık ettiklerini ve söndürme çalışmalarına var güçleriyle destek verdiklerini belirtiyor. Yeniköy Mahallesi'nden Mustafa Yıldız, tehlike geçtiğinde köylerine döndüklerini ve yangına karşı mücadele ettiklerini, ancak 6 kilometre uzaklıktaki Karayakup Köyü’nün alevler tarafından tamamen yok edildiğini ifade etti. Gördes'in Karayağcı Köyü Muhtarı Hüseyin Kazan ise, yangının ilk gününden itibaren yardım etmeye çalıştıklarını ve yaşanan olayın bölgede gördükleri en büyük yangın olduğunu kaydetti.