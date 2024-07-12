Manisa Büyükşehir Belediyesi, İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri için İzmir’in Çiğli ilçesindeki Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na unutulmaz bir gezi düzenledi. Doğayla iç içe, keyif dolu bir gün geçiren huzurevi sakinleri, parkta bulunan çeşitli hayvan türlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

İzmir'de keyifli bir gün

Geziye katılanlar, parkın doğal güzellikleri ve hayvanlarıyla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken, bu özel günü organize eden Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Huzurevi sakinleri, böyle etkinliklerin kendilerine moral verdiğini ve sosyal hayatlarını renklendirdiğini belirtti.