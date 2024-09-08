Manisa'da bu hafta hava durumu çeşitli değişiklikler gösterecek. 9 Eylül Pazartesi günü sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 20-35°C arasında değişecek. 10 Eylül Salı parçalı bulutlu bir gün olacak ve sıcaklık 22-32°C arasında seyredecek. 11 Eylül Çarşamba günü gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor, sıcaklık 20-29°C arasında değişecek. Haftanın geri kalanında ise 12 ve 13 Eylül'de parçalı bulutlu hava durumu devam edecek, sıcaklıklar 20-33°C arasında olacak.

Hava Durumu Tahmini (9-13 Eylül 2024):

09 Eylül Pazartesi: Sıcak, 20°C en düşük, 35°C en yüksek sıcaklık. Nem %26-93, rüzgar saatte 10 km.

Sıcak, 20°C en düşük, 35°C en yüksek sıcaklık. Nem %26-93, rüzgar saatte 10 km. 10 Eylül Salı: Parçalı bulutlu, 22°C en düşük, 32°C en yüksek sıcaklık. Nem %43-66, rüzgar saatte 9 km.

Parçalı bulutlu, 22°C en düşük, 32°C en yüksek sıcaklık. Nem %43-66, rüzgar saatte 9 km. 11 Eylül Çarşamba: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 20°C en düşük, 29°C en yüksek sıcaklık. Nem %59-89, rüzgar saatte 6 km.

Gökgürültülü sağanak yağışlı, 20°C en düşük, 29°C en yüksek sıcaklık. Nem %59-89, rüzgar saatte 6 km. 12 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu, 21°C en düşük, 33°C en yüksek sıcaklık. Nem %43-96, rüzgar saatte 8 km.

Parçalı bulutlu, 21°C en düşük, 33°C en yüksek sıcaklık. Nem %43-96, rüzgar saatte 8 km. 13 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu, 20°C en düşük, 31°C en yüksek sıcaklık. Nem %44-93, rüzgar saatte 9 km.

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