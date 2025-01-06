Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2024 yılı Dış Ticaret verilerine göre, Manisa 5 milyar 372 milyon dolarlık ihracatla önemli bir başarıya imza attı ve aralık ayında 490 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan 7. il oldu.

İhracat başarısı ve sektörel katkı

Manisa, 2024 yılında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Sakarya'nın ardından 8. sırada yer alırken, elektrik ve elektronik sektörü, 67 ilin toplam ihracatından daha fazla ihracat yaparak sektörel anlamda büyük bir başarıya imza attı.

Aralık ayında ihracat rekoru

Manisa, 2024 yılı aralık ayında 490 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek en fazla ihracat yapan 7. il oldu. Aynı zamanda, ekim ayında yapılan 521 milyon dolarlık ihracatın ardından, aralık ayında en fazla ihracat elde edilen ikinci ay oldu.

İhracat performansı yükselişte

Manisa'nın 2024 yılı ihracat verileri, şehrin ekonomik gücünü ve ihracat potansiyelini gözler önüne serdi. Hem aralık ayındaki ihracat performansı hem de genel yıl sonu rakamları, Manisa'nın Türkiye'nin en önemli ihracatçı illeri arasında yer aldığını gösteriyor.