Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2025 yılı 1. Olağan Toplantısı, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Manisa’nın işsizlik ve istihdam rakamları değerlendirildi.

Manisa’daki işsizlik oranı Türkiye ortalamasının altında

Toplantının açılışında Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, istihdamı artırıcı ve işsizliği önleyici politikaların oluşturulması amacını vurguladı. Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan, 2024 yılı faaliyetlerini ve istihdam verilerini paylaştı.

Manisa’nın istihdam rakamları dikkat çekiyor

Tufan, Manisa’nın işsizlik oranının yüzde 6,3, işgücüne katılım oranının ise yüzde 57,4 olduğunu belirtti. TR33 Kalkınma Bölgesi’nde işsizlik oranları yıllar itibarıyla değerlendirildi ve Manisa’da sunulan aktif iş gücü programlarının detayları paylaşıldı.

Kadın istihdamına pozitif ayrımcılık

Toplantıda, KİPAP Projesi ve İşbaşı Eğitim Programları gibi projelerle kadınlar, gençler ve özel politika gerektiren gruplara yönelik yapılan çalışmalar vurgulandı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ise mesleki eğitim ve istihdam ilişkisi hakkında bilgi verdi.