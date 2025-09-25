Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İtfaiye Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Başkan Dutlulu, kahraman itfaiyecilerle kahvaltı yaparak onlara teşekkür etti.

İtfaiyecileri unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İtfaiye Teşkilatı’nın 311’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başkan Dutlulu, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye personeliyle sohbet ederek, onların bu özel gününü kutladı. Ziyaret sırasında, kreş öğrencilerinin sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Dutlulu, çocuklarla sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.

"Sizlere sonsuz güven duyuyoruz"

İtfaiye personeliyle yapılan sohbet sırasında, Başkan Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin fedakâr çalışmaları için teşekkürlerini iletti. Başkan Dutlulu, “Canımızı ve şehrimizi korumak için gece gündüz demeden çalışan kahraman itfaiyecilerimize teşekkür ediyorum. Kahraman unvanını sizlere layık görüyoruz” dedi. Ayrıca, itfaiyecilerin Manisa halkı için yaptıkları fedakâr çalışmalara dikkat çekerek, “Yapmış olduğunuz iş son derece hassas ve hata kabul etmeyen bir görev. Sizlere sonsuz güven duyuyoruz, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Telsiz anonsuyla teşekkür etti

Başkan Dutlulu, yaptığı konuşmanın ardından, 17 ilçedeki itfaiye amirlikleri ve müfrezelerine telsiz anonsu ile seslendi. Başkan Dutlulu, "Büyükşehir Belediyemizin kahraman itfaiyecileri. Hem Manisa halkı olarak hem de Büyükşehir Belediyesi olarak sizinle gurur duyuyoruz. İtfaiye Haftanız kutlu olsun" dedi. 17 ilçedeki itfaiye personelleri de Başkan Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.