Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarındaki Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda dün çıkan ve kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmalarına katılıyor. Dün akşam saatlerinde kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı ve şu ana kadar kontrol altına alınamadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.

Yangın bölgesine çevre il ve ilçelerden itfaiye ve orman ekipleri de sevk edildi. Orman Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de yangınla mücadeleyi sürdürüyor, ancak alevlerin geniş alana yayılması nedeniyle zorlu bir mücadele devam ediyor.