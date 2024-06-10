Manisa'nın Salihli ilçesinde, Allahdiyen Mahallesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesini birleştiren yolun yakınında bulunan Yedi Virajlar mevkisinde, bir vatandaşın uçurumdan düştüğü ihbarı üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 15 metrelik bir yükseklikten düşen vatandaşın bulunduğu yeri belirleyen ekipler, kurtarma operasyonuna başladı. İki buçuk saatlik yoğun çabanın ardından, ekipler uçurumda mahsur kalan vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralının hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İddialara göre, düşen şahsın akrabalarından kaçarken uçuruma düştüğü, ancak telefon çekmediği için akrabalarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdiği öğrenildi.