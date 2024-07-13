Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Aydın'ın Söke ilçesindeki Sazlı Mahallesi yakınlarında çıkan büyük yangına müdahale etmek için harekete geçti.

Dün akşam saat 18.30 civarında, Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın açık alanındaki kağıt toplama bölümünde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelere rağmen, rüzgarın etkisiyle alevler hızla geniş bir alana yayıldı. Yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf eden Aydın ekiplerine, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

Çevre illerden destek

Yangının yayılma tehlikesine karşı çevre il ve ilçelerden itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına, İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de katılıyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın kağıt toplama alanında başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, bölgedeki ekiplerin yoğun çabalarına rağmen kontrol altına alınamadı. Yangının daha fazla alana yayılmaması için çalışmalar titizlikle devam ediyor.