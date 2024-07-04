Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmir’in Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına müdahale etmek için bölgeye intikal etti.MANİSA (İGFA) - İzmir’in Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları için karadan ve havadan müdahale edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de yangın bölgesine intikal ederek 20 araç ile söndürme ekiplerine destek verdi. Yangın haberinin alınmasının ardından bölgeye intikal eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgedeki ekipler ile koordineyi sağlayarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yangın söndürme ekipleriyle koordineyi sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaptıkları çalışmalar ile hem yangının büyümesini önlemek hem de söndürülmesi için çalıştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangının söndürülmesi için müdahalede bulunduklarını belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak İzmir’de başlayan yangına müdahalede bulunmaktayız. Sarnıç Mahallesi’nde, 8 aracımız, bulunduğumuz bölgede de 12 aracımız, toplamda 20 araçla müdahale etmekteyiz. Aynı zamanda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de itfaiye araçları, helikopterler ve uçaklarla müdahalesini sürdürüyor. Tüm personellerimiz İzmir Sarnıç Mahallesi’ndeki evlerin yangından etkilenmemesi için müdahalelerini sürdürüyor. Yangının Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Gökçeler Mahallesi’ne ulaşmaması için şu an burada bir hat kurmuş vaziyetteyiz. Eğer rüzgarın şiddeti artmazsa yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alacağımızı düşünüyorum. İnşallah kısa zamanda söndürüp, vatandaşlarımıza güzel haberler veririz. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte seferber olarak yangını kontrol altına almak için canla başla çalışıyoruz” dedi.