Şehzadeler ilçesinde yaşanan orman yangını bölgede bulunan bir bağ evini tamamen küle çevirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevleri köydeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak, yangının büyümesini engelledi.MANİSA (İGFA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kalemli Mahallesi’nde çıkan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale etti. İzinli olmalarına rağmen yangının büyümesini engellemek için göreve gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

11 ARAÇ 27 PERSONEL İLE MÜDAHALE EDİLDİ Yangını yerinde takip eden ve çalışmaları takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangının kontrol altına alındığını belirterek, “Kalemli’deki çıkan yangın için 15.20’de merkezimize ihbar geldi. Toplam 11 araç, 27 personel ile yangın yerine geldik. Rüzgâr fırtına şeklinde olduğu için ormanda çıkan yangın 300-400 metreye kadar kıvılcımlar atarak mahallenin içine yayılmasına sebep oldu. Yangınların evlere ulaşmaması için evlerin etrafında soğutma çalışması yapılarak yangın kontrol altına alındı” dedi.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ ÇİFTÇİLERİ UYARDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangının orman ve tarla birleşiminde bulunan evden çıktığını düşündüğünü belirterek, çiftçilere yangınlara karşı daha duyarlı ve dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.