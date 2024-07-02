Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nın 24-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde, 303 araç ve sürücüsüne ceza uygulanırken, 19 araç trafikten men edildi ve 36 sürücünün ehliyetleri geçici olarak geri alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, 24-30 Haziran tarihleri arasında yaptığı özel trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Denetimlerde, alkol/uyuşturucu madde kullanımı, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, motosiklet, traktör ve yük taşıyan araçlara yönelik kontroller yapıldı.

303 araç ve sürücüsüne cezai işlem

Yapılan açıklamada, "24-30 Haziran tarihleri arasında icra edilen özel trafik denetimlerinde Trafik Jandarması Timlerince; 24-30 Haziran 2024 tarihleri arasında; 'Alkol/Uyuşturucu Madde Kullanımı', 'Emniyet Kemeri', 'Cep Telefonu', 'Motosiklet', 'Traktör ve Yük Taşıyan Araçlara' yönelik özel trafik denetim faaliyetleri icra edilmiştir. Denetim Sonucunda; 8 bin 936 araç ve sürücü kontrol edildi. 303 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanmış, 19 araç trafikten men edilmiş, 36 adet sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış, yoklama kaçağı olarak aranan 9 şahıs ile yakalama kaydıyla aranan 8 araç yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.