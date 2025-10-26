Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, seçimsiz olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda divan başkanlığı ve üyelik seçimlerinin ardından projeler görüşülerek karara bağlandı.

Divan başkanı ve üyelerinin belirlenmesiyle başlayan genel kurulda, yapılması planlanan projeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı, katılımcı demokrasiyi güçlendirmek ve dayanışma kültürünü geliştirmek amacıyla düzenlendi.

Divan başkanı ve üyeleri belirlendi

Genel kurul, divan başkanı ve üyelerinin seçimiyle başladı. Yapılan oylama sonucunda:

Hakkı İşcan divan başkanı,

Sevcan Alpon ve Zuhal Güneş divan üyesi olarak seçildi.

Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gökmen Aytaç faaliyet raporunu sundu.

Projeler görüşülüp karara bağlandı

Yönetim kurulunda ele alınmak üzere getirilen çeşitli projeler, genel kurul üyeleri tarafından değerlendirilip oylamaya sunuldu.

Toplantı, dilek ve temenniler bölümünün ardından Başkan Hakkı Bayraktar’ın teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

Kent Konseyi’nin temel amacının yerel yönetimlerde katılımcı demokrasiyi güçlendirmek olduğu vurgulandı.

Bayraktar, konuşmasında “Kentimizin geleceğini birlikte planlayacağız. Her görüş bizim için değerli,” ifadelerini kullandı.