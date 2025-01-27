Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla "Tek Dam" projesini hayata geçiriyor. Bu yenilikçi proje, süt hayvancılığı yapan üreticilerin verimliliğini artırmayı ve sürdürülebilir bir üretim sağlamayı amaçlıyor. "Tek Dam" projesi, süt üretiminde kaliteyi yükseltirken, aynı zamanda hayvan yetiştiricilerinin yaşam koşullarını iyileştirip, ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

Kooperatifleşme ve eğitimle üreticilerin yanında

Proje kapsamında, kırsal bölgelerdeki üreticiler arasında kooperatifleşme teşvik edilecek ve bu kooperatiflere yönelik eğitim desteği sağlanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde çalışabilmesi için çeşitli eğitimler düzenleyecek. Bu sayede üreticiler, daha iyi pazarlama fırsatlarına sahip olacak ve katma değer yaratacak. Kooperatifleşme ile birlikte, bölgesel hayvancılığın güçlenmesi ve yerel ekonominin canlanması sağlanacak.

Hijyen koşullarına önem verilecek

‘Tek Dam’ projesinin en önemli hedeflerinden biri de hijyen koşullarının sağlanması. Proje, evlerin altında yapılan hayvancılığın önüne geçmeyi amaçlayarak, ari işletme sütü ile kaliteli süt ve süt ürünleri üretimini teşvik edecek. Bu sayede, tüketicilere sağlıklı ve güvenilir süt ürünleri sunulacak.

Üreticilerin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı

Proje, Gölmarmara, Salihli ve Sarıgöl ilçelerindeki mahallelerde yapılan toplantılarla şekillendi. Üreticilerle bir araya gelerek, artan yem fiyatları, düşük süt fiyatları ve maddi zorluklar gibi sorunlar konuşuldu. Toplantılarda, “Tek Dam” projesinin nasıl uygulanacağı ve bu zorluklara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi. Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve diğer yetkililer, üreticilere bu süreçte rehberlik edecek.

Bölgesel hayvancılıkla ekonomiye katkı sağlanıyor

‘Tek Dam’ projesi, Manisa’nın kırsal bölgelerinde hayvancılığın daha güçlü bir temele oturmasını sağlarken, yerel ekonomiye de önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Kooperatifleşme ve sürdürülebilir üretimle, Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin gelirlerini artırmayı ve bölgede tarım ve hayvancılıkla ilgili daha güçlü bir ekonomik yapı inşa etmeyi amaçlıyor.