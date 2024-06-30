Manisa'nın Kula ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in bir belediye ihalesi alan özel firmanın yetkililerini makamında darp ettiği iddialarıyla sarsıldı. Olay, belediyenin adının kullanılarak yapıldığı para toplama iddiasıyla başladı ve şiddete dönüştü. Başkan Dönmez'in şoförü ve koruması tutuklanırken, kendisi de gözaltına alındı.

Darp ettiler belediyeden kovdular iddiası

Manisa'nın Kula ilçesinde, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makamında çıkan tartışmanın şiddete dönüşmesiyle ilgili şok edici gelişmeler yaşandı. Başkan Dönmez'in, belediyenin adını kullanarak para topladıkları iddia edilen özel bir firmanın yetkililerini belediyeye çağırarak sözleşmeyi feshetmek istediği belirtildi. Ancak bu süreç, işin mahkemeye taşınmasına yol açacak kadar ciddi bir olaya dönüştü.

İddiaya göre, tartışma sırasında firmanın yetkilileri M.U. ve H.D. Başkan Dönmez'in şoförü M.O.A. ve koruması R.G. tarafından darp edilerek belediyeden dışarı çıkarıldı. Darp edilen M.U. ve H.D., polise giderek Başkan Dönmez ve beraberindekiler hakkında şikayette bulundu. Olayın ardından Başkan Dönmez'in de polis merkezine giderek kendisinin de saldırıya uğradığını iddia ettiği ve sağlık raporu aldığı öğrenildi.

Başkan Dönmez'in şoförü ve koruması, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başkan Dönmez ise gözaltı süreci devam ediyor.