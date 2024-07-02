MASKİ Genel Müdürlüğü, küresel iklim koşulları ve kuraklık sebebiyle mevcut sondaj kuyularında meydana gelen verim düşüklüğüne bağlı içme suyu sıkıntısı yaşayan Kula ilçesine bağlı Battalmustafa mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan susuzluk problemine rağmen il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalar yürütüyor.

Kula ilçesinin Battalmustafa Mahallesi sakinleri uzun süredir su sıkıntısı çekiyor ve bu durumu çözmek için çeşitli taleplerde bulunuyordu. Bu talepler üzerine açılan sondajlarda kuraklık nedeniyle yeterli suya ulaşılamıyordu. Bununla birlikte bölgedeki hanelere su ulaştırmak amacıyla tankerlerle su taşınıyordu. Mahalleye yeni bir su kaynağı kazandırmak ve hanelere ulaşan suyun daha sağlıklı ve verimli olmasını sağlamak adına İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yer tespit çalışması yapıldı. Tespit edilen noktada çalışmalar hızlı bir şekilde başladı.

Delgi işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasından sonra deneme pompası atıldı. Kuyudan yeterli suya ulaşıldı. Alınan su numunesi teste gönderildi ve olumlu sonuçlandığı takdirde hat bağlantı çalışmalarına başlanacak. Mahalle sakinleri artık temiz ve yeterli miktarda suya kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e teşekkürlerini iletti.