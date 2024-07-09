Geçtiğimiz şubat ayında Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonun ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan genişletilmiş soruşturma sonuç verdi. Operasyon kapsamında suç örgütü içinde yer aldığı tespit edilen Turgutlu merkezli, Salihli ilçesi, İstanbul, İzmir, Ankara ve Artvin illerinde toplam 55 şahıs gözaltına alındı.

Yaklaşık 4 ay süren detaylı çalışmaların ardından hakim karşısına çıkarılan 55 şahıstan 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlar sırasında 3 milyon 818 bin sentetik hap kapsülü ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu hap imalatında kullanılan 4 adet makine, 358 bin 858 adet sentetik ecza hap, kapsüllendiğinde 992 bin adet sentetik ecza hap imal edilebilecek 397 kilogram toz halinde uyuşturucu madde, 3 adet hassas terazi ve 36 koli içinde toplamda 3 milyon 818 bin adet sentetik ecza hap boş kapsülü ile 107 adet plaster şeridi de ele geçirildi.

Çalışmalar devam edecek

Bu operasyon, Manisa'da uyuşturucu ticareti ve imaliyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Emniyet birimleri, benzer suç örgütlerine karşı mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.