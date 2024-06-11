Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı öncesi mezarlıkları ziyaret etmelerini daha temiz ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için il genelinde hummalı bir çalışma başlattı. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte mezarlık ziyaretlerinin artması beklenirken, belediye bu sürece hazırlık amacıyla büyük bir özenle çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentin 17 ilçesinde toplamda 2 bin 500 mezarlık bulunduğunu belirtti. İra, "Bu mezarlıkların tamamında Kurban Bayramı öncesi titiz bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriyoruz. Budama işlemleri, yabani ot temizliği, yürüyüş yollarının düzenlenmesi ve ağaç bakımları gibi pek çok detaylı işlemi kapsayan bu çalışmalarla mezarlıklarımızı vatandaşlarımızın hizmetine en iyi şekilde sunuyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'nda mezarlık ziyaretlerinin önemine vurgu yapan İra, bu ziyaretlerin manevi bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle mezarlıkların temiz ve düzenli olmasının gerekliliğini dile getirdi. "Vatandaşlarımızın rahat ve huzur içinde sevdiklerinin kabirlerini ziyaret edebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diyen İra, Kurban Bayramı öncesinde tüm çalışmaların tamamlanmış olmasının da vatandaşlara bir rahatlık sağlayacağını ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmaları, vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanırken, Kurban Bayramı'nda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirecek olanların daha temiz ve düzenli bir ortamda sevdiklerini ziyaret edebilecek olmaları da takdirle karşılanıyor. Bu kapsamlı çalışmalarla, vatandaşların manevi duygularına önem veren bir belediye hizmeti sunulduğu da gözler önüne seriliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Manisa'daki mezarlıkların tümü vatandaşların ziyaretlerine hazır hale getirilirken, belediye ekipleri de bu süreçte vatandaşların taleplerini karşılamak üzere titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.