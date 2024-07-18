CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Bakırlıoğlu, kamu ihalelerinde şeffaflık ve hesap verebilirliğin yok olduğunu vurgularken, adrese teslim ihalelerin halkın geçim sıkıntısını derinleştirdiğini söyledi.

Kamu ihalelerinde büyük yolsuzluk iddiası

Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, kamu ihalelerindeki yolsuzluklara dikkat çekti. Bakırlıoğlu, "Bir ülkede bir yılda 585 milyar liralık pazarlık usulüyle kamu ihalesi yapılıyorsa; o memleketin emeklisi, emekçisi, çiftçisi, esnafı açlığa mahkumdur" dedi.

"Tasarruf Kanunu"nda tasarruf yok!

Bakırlıoğlu, kamuoyunda "tasarruf kanunu" olarak bilinen kanun teklifinde tasarrufa yönelik maddelerin olmadığını belirterek, "Tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlandıktan sonra 100 milyar lira tasarruf edilmesi bekleniyordu. Ancak taşıt kiralamalarına harcanan paranın artışı, tasarruf tedbirlerinin uygulanmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bakırlıoğlu, kanun teklifinde yer alan maddeleri eleştirirken, bazı önemli soruları da gündeme getirdi:

Neden taşıt satışlarını Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yapıyor?

Neden Devlet İhale Kanunu'na göre yapılmıyor?

"Öğretmenlere disiplin cezası, bakanlara ne?"

Teklifin disiplin cezalarına ilişkin maddesine de değinen Bakırlıoğlu, "Tasarruf tedbirlerine uymayan kamu personeline disiplin cezası verilecek. Peki, jetlerden inmeyen bakanlar ve yardımcıları ne olacak? Diyanet İşleri Başkanı'na ceza verilecek mi?" diye aktardı.

Adrese teslim yasalar

Kanun teklifinin bazı maddelerinin adrese teslim olduğunu belirten Bakırlıoğlu, "Yüksek teknoloji içerikli doğrudan yabancı yatırım doğru bir adımdır, ancak rekabeti engelleyecek kişiye özel yasama faaliyetleri yanlıştır" dedi.

BOTAŞ ve Anayasa aykırılıkları

BOTAŞ ile ilgili maddelere de değinen Bakırlıoğlu, "Geçmişte Anayasa Mahkemesi, BOTAŞ'ın doğal gaz alımlarıyla ilgili düzenlemeyi iptal etmişti. Şimdi ise yine Anayasa'ya aykırı bir düzenleme yapılmak isteniyor" diye konuştu.

Kamu ihalelerinde şeffaflık yok

Kamu ihalelerinin büyük bir kısmının pazarlık usulüyle yapıldığını belirten Bakırlıoğlu, "Kamu ihalelerinin yüzde 45'i pazarlık usulüyle yapılıyor. Bu durum, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine aykırıdır" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Bir ülkede bir yılda 585 milyar liralık adrese teslim kamu ihalesi yapılıyorsa, o memleketin emeklisi, emekçisi, çiftçisi, esnafı açlığa mahkumdur" diyerek konuşmasını sonlandırdı.