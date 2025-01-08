Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, DEVA Partisi'nden ayrılma kararı aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla istifasını duyuran Kavaf, DEVA Partisi'nin kuruluşundan bu yana geçen süre zarfında partide önemli roller üstlenmiş bir isimdi. Kendisini partinin kurucuları arasında gören Kavaf, partideki görev süresi boyunca birçok kritik döneme tanıklık etti.

Son dönemde alınan kararlar istifaya etki etti

Kavaf'ın istifasının arkasında, partinin son dönemde aldığı bazı kararların etkili olduğu belirtildi. Özellikle partinin çatı grup ve çatı parti organizasyonlarına dahil olma yönündeki kararlar, Kavaf'ın parti politikaları ve yönü konusunda rahatsızlık hissetmesine neden oldu. Kavaf, yaptığı açıklamada, DEVA Partisi'nin potansiyelini kullanarak kendi kimliğini koruyarak yoluna devam etmesi gerektiğine inandığını, ancak parti yönetiminin son dönemdeki bazı kararlarına katılmadığını vurguladı.

Kavaf'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına, istifa kararımı çatı parti çalışmalarının olgunlaştığı bu döneme bırakmayı uygun gördüm. Bu tercihim, sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir. Bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim. Bu süreçte DEVA Partisi'ne emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunan herkese başarılar diliyorum. Dostluğun ve ortak mücadele duygusunun her zaman baki kalacağına olan inancımı paylaşmak isterim."