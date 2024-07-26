Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, tarihi Hatuniye Camii önünde, cuma namazı sonrası gerçekleştirilen basın açıklamasında Manisa Milli İrade Platformu'nun Dönem Sözcüsü Muzaffer Yurttaş, ABD Parlamentosu'nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve onun konuşmasını alkışlayanları sert bir şekilde eleştirdi.

Muzaffer Yurttaş, ABD Parlamentosu'nda Netanyahu'nun yaptığı konuşmanın ve yapılan alkışların "utanç verici" olduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

Yurttaş, Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımla ilgili sarf ettiği sözlerin ve ABD’li parlamenterlerin bu sözleri sık sık ve ayakta alkışlamalarının, insanlık tarihi açısından kara bir leke oluşturduğunu belirtti. ABD Parlamentosu'nun, Hitler Almanya'sının Reichstag'ını andıran bir utanç fotoğrafı sunduğunu söyleyen Yurttaş, ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesinin bu durumla birlikte bir kez daha düştüğünü vurguladı.

Parlamentodaki alkışların Batı'nın soykırımcı karakterini yücelttiği ve Batılı değerlerin cenaze törenini temsil ettiği eleştirisinde bulunan Yurttaş, ABD Kongresi'ni kınadıklarını söyledi.

Yurttaş, ABD Parlamentosu içinde tek başına direnen Rashida Tlaib'e ve Parlamento dışındaki eylemcilerle dayanışma mesajı göndererek, Filistin ve Gazze'nin yalnız olmadığını belirtti. Türkiye’nin Filistin mücadelesine her şart altında destek vermeyi sürdüreceğini ifade eden Yurttaş, Milli İrade Platformu olarak zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmaya devam edeceklerini ve Filistin ile Gazze’nin asil direnişini selamladıklarını söyledi.

Yurttaş’ın açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kullanıcı, ABD Parlamentosu’ndaki olayları eleştiren paylaşımlar yaptı. Kamuoyunda, Netanyahu’nun konuşmasının ve ABD Parlamentosu’nun bu duruma yaklaşımının uluslararası ilişkilerde bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.

Manisa Milli İrade Platformu’nun açıklamaları, Filistin meselesinin uluslararası alandaki yansımalarını ve bu tür olayların halk ve resmi kuruluşlar üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Ayrıca, Türkiye'nin Filistin ve Gazze'ye olan desteğinin devam edeceği vurgulanıyor.