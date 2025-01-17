Manisa, olası afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla önemli bir adım atarak, Manisa Valiliği önderliğinde ilgili kurumların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. İl genelinde yürütülen afet risk azaltma çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, Manisa’nın afetlere karşı dirençli hale gelmesi için izlenecek yollar ele alındı.

Afetlere karşı kapsamlı hazırlık

Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Afet Dairesi Başkanı Müge Kuğu, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ve diğer kurum yetkilileri katıldı. Toplantıda, deprem, yangın, sel, taşkın ve iklim değişikliği gibi afet riskleri ile ilgili alınacak önlemler değerlendirildi.

Daha dirençli bir Manisa için adımlar atılıyor

Afet Risk Azaltma Planı kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının sorumluluğundaki eylemlerin ilerlemesi gözden geçirildi. Olası afetlere karşı alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekilen toplantıda, afetlerin olası etkilerini azaltmak ve kayıpları en aza indirmek için alınması gereken önlemler vurgulandı.

"Hedefimiz güvenli ve dirençli bir Manisa"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, afetlere karşı hazırlıklı olmak için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti. Pınar, “Manisa'nın afetlere karşı daha dirençli bir kent olması için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz ve bu sürece tüm paydaşları dahil ederek şehrimizin güvenliğini ön planda tutuyoruz,” diye konuştu.