Manisa OSB, lojistik avantajları, çevreci altyapısı ve geçmişte Volkswagen için ayrılmış bir alan olması nedeniyle dev fabrika yatırımı için en uygun bölge olarak görülüyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’nin Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım yapmasına yönelik anlaşma, geçtiğimiz pazartesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla imzalandı. Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Çinli şirket, fabrikanın yapımı için çalışmalara başladı.

Gözler Manisa'ya çevrildi

Fabrikanın yeri konusunda daha önce Alman otomotiv devi Volkswagen’in yatırım planıyla gündeme gelen Manisa’ya gözler çevrildi. Çinli yetkililer de araştırma ve incelemeler için bu kente gitti. Manisa Valiliği’nden salı günü yapılan açıklamada, “Manisa’da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile Ar-Ge Merkezi kuracak Çinli BYD firması yetkilileri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Zekeriya Coştu ve Oruç Baba İnan ile birlikte Valimiz Enver Ünlü’yü ziyaret etti, OSB’de incelemelerde bulundu” denildi. Manisa Valisi Enver Ünlü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yapılacak olan yatırımın Manisa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Volkswagen’den hazır

BYD yatırımının bir bölümü için, geçtiğimiz yıllarda Volkswagen’in Manisa’da fabrikası kurması planlanan ve sonradan vazgeçilen 4 bin dönümlük arazi içindeki yaklaşık bin dekarlık Muradiye Orman Fidanlığı arazisi kullanılacak.

Burada Çinli şirketin yaklaşık 2 haftalık bir fizibilite çalışması yürütmesi öngörülüyor. Sonradan bir aksilik ortaya çıkmazsa büyük oranda yatırımın bu bölgede yapılacağı kaydedildi. Geçmişte Volkswagen’in fabrika planı nedeniyle bölgedeki altyapı çalışmaları ile hukuki prosedürlerin büyük ölçüde tamamlanmasının da Manisa için avantaj yarattığı belirtildi.

Liman, otoban ve tren kolaylığı

BYD fabrikası, Muradiye Fidanlığı'nı da içine alan Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde yer alacak. Otomotiv yatırımında özellikle tedarik zincirindeki konumuyla öne çıkan Manisa’nın, Çandarlı Limanı ve İzmir’e yakınlığının üretim için bir avantaj olduğu, kentteki oto yan sanayinin gelişmişliğinin de yatırım için avantaj sağlayacağı değerlendiriliyor. Bölgedeki yeni otobanın ve hızlı tren hattının da fabrikaya tedariği daha rahat hale getireceği ifade edildi.

Manisa OSB dev fabrika için geri sayımda yeni başlık

ChatGPT

Manisa OSB'de Dev Fabrika İçin Geri Sayım Başladı

4o

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’nin Türkiye’deki yatırımı için atılan imzalar kurumadan, fabrika hazırlıkları başladı. çarpııcı spot açıklaması

ChatGPT

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin Türkiye'deki yatırımı için atılan imzalar kurumadan, fabrika hazırlıkları başladı.

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4o

Manisa OSB lojistik avantajları, çevreci altyapısı ve geçmişte Volkswagen için ayrılmış bir alan olması nedeniyle fabrika yatırımı için en uygun bölge olarak görülüyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’nin Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım yapmasına yönelik anlaşma, geçtiğimiz pazartesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla imzalanırken, Çinli şirket zaman geçirmeden fabrikanın yapımı için çalışmalara başladı. Fabrikanın yeri konusunda, daha önce Alman otomotiv devi Volkswagen’in yatırım planıyla gündeme gelen Manisa’ya gözler çevrilirken, Çinli yetkililer de araştırma ve incelemeler için bu kente gitti. Manisa Valiliği’nden salı günü yapılan açıklamada, “Manisa’da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile Ar-Ge Merkezi kuracak Çinli BYD firması yetkilileri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Zekeriya Coştu ve Oruç Baba İnan ile birlikte Valimiz Enver Ünlü’yü ziyaret etti, OSB’de incelemelerde bulundu” denildi. Manisa Valisi Enver Ünlü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yapılacak olan yatırımın Manisa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı. yeniden habrleştir

ChatGPT

Manisa OSB'de Dev Fabrika İçin Geri Sayım Başladı

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin Türkiye'deki yatırımı için atılan imzalar kurumadan, fabrika hazırlıkları başladı.

Manisa OSB, lojistik avantajları, çevreci altyapısı ve geçmişte Volkswagen için ayrılmış bir alan olması nedeniyle dev fabrika yatırımı için en uygun bölge olarak görülüyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’nin Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım yapmasına yönelik anlaşma, geçtiğimiz pazartesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla imzalandı. Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Çinli şirket, fabrikanın yapımı için çalışmalara başladı.

Fabrikanın yeri konusunda daha önce Alman otomotiv devi Volkswagen’in yatırım planıyla gündeme gelen Manisa’ya gözler çevrildi. Çinli yetkililer de araştırma ve incelemeler için bu kente gitti. Manisa Valiliği’nden salı günü yapılan açıklamada, “Manisa’da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile Ar-Ge Merkezi kuracak Çinli BYD firması yetkilileri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Zekeriya Coştu ve Oruç Baba İnan ile birlikte Valimiz Enver Ünlü’yü ziyaret etti, OSB’de incelemelerde bulundu” denildi. Manisa Valisi Enver Ünlü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yapılacak olan yatırımın Manisa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

4o

Volkswagen’den hazır Milliyet’in aldığı bilgiye göre, BYD yatırımının bir bölümü için, geçtiğimiz yıllarda Volkswagen’in Manisa’da fabrikası kurması planlanan ve sonradan vazgeçilen 4 bin dönümlük arazi içindeki yaklaşık bin dekarlık Muradiye Orman Fidanlığı arazisi kullanılacak. Burada Çinli şirketin yaklaşık 2 haftalık bir fizibilite çalışması yürütmesinin öngörüldüğü, sonradan bir aksilik ortaya çıkmazsa büyük oranda yatırımın bu bölgede yapılacağı kaydedildi. Geçmişte Volkswagen’in fabrika planı nedeniyle bölgedeki altyapı çalışmaları ile hukuki prosedürlerin büyük ölçüde tamamlanmasının da Manisa için avantaj yarattığı belirtildi. haber metnini düzenle

ChatGPT

Manisa OSB'de Dev Fabrika İçin Geri Sayım Başladı

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin Türkiye'deki yatırımı için atılan imzalar kurumadan, fabrika hazırlıkları başladı.

Manisa OSB, lojistik avantajları, çevreci altyapısı ve geçmişte Volkswagen için ayrılmış bir alan olması nedeniyle dev fabrika yatırımı için en uygun bölge olarak görülüyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’nin Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım yapmasına yönelik anlaşma, geçtiğimiz pazartesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla imzalandı. Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Çinli şirket, fabrikanın yapımı için çalışmalara başladı.

Fabrikanın yeri konusunda daha önce Alman otomotiv devi Volkswagen’in yatırım planıyla gündeme gelen Manisa’ya gözler çevrildi. Çinli yetkililer de araştırma ve incelemeler için bu kente gitti. Manisa Valiliği’nden salı günü yapılan açıklamada, “Manisa’da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile Ar-Ge Merkezi kuracak Çinli BYD firması yetkilileri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Zekeriya Coştu ve Oruç Baba İnan ile birlikte Valimiz Enver Ünlü’yü ziyaret etti, OSB’de incelemelerde bulundu” denildi. Manisa Valisi Enver Ünlü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yapılacak olan yatırımın Manisa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Volkswagen’den Hazır

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, BYD yatırımının bir bölümü için, geçtiğimiz yıllarda Volkswagen’in Manisa’da fabrikası kurması planlanan ve sonradan vazgeçilen 4 bin dönümlük arazi içindeki yaklaşık bin dekarlık Muradiye Orman Fidanlığı arazisi kullanılacak.

Burada Çinli şirketin yaklaşık 2 haftalık bir fizibilite çalışması yürütmesi öngörülüyor. Sonradan bir aksilik ortaya çıkmazsa büyük oranda yatırımın bu bölgede yapılacağı kaydedildi. Geçmişte Volkswagen’in fabrika planı nedeniyle bölgedeki altyapı çalışmaları ile hukuki prosedürlerin büyük ölçüde tamamlanmasının da Manisa için avantaj yarattığı belirtildi.

4o

Liman, otoban ve tren kolaylığı BYD fabrikası, Muradiye fidanlığını da içine alan Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) içinde yer alacak. Otomotiv yatırımında özellikle tedarik zincirindeki konumuyla öne çıkan Manisa’nın, Çandarlı limanı ve İzmir’e yakınlığının üretim için bir avantaj olduğu, kentteki oto yan sanayinin gelişmişliğinin de yatırım için avantaj sağlayacağı değerlendiriliyor. Bölgedeki yeni otobanın ve hızlı tren hattının da fabrikaya tedariği daha rahat hale getireceği ifade edildi. yeniden düzenle

ChatGPT

Manisa OSB'de Dev Fabrika İçin Geri Sayım Başladı

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin Türkiye'deki yatırımı için atılan imzalar kurumadan, fabrika hazırlıkları başladı.

Manisa OSB, lojistik avantajları, çevreci altyapısı ve geçmişte Volkswagen için ayrılmış bir alan olması nedeniyle dev fabrika yatırımı için en uygun bölge olarak görülüyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’nin Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım yapmasına yönelik anlaşma, geçtiğimiz pazartesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla imzalandı. Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Çinli şirket, fabrikanın yapımı için çalışmalara başladı.

Fabrikanın yeri konusunda daha önce Alman otomotiv devi Volkswagen’in yatırım planıyla gündeme gelen Manisa’ya gözler çevrildi. Çinli yetkililer de araştırma ve incelemeler için bu kente gitti. Manisa Valiliği’nden salı günü yapılan açıklamada, “Manisa’da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile Ar-Ge Merkezi kuracak Çinli BYD firması yetkilileri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Zekeriya Coştu ve Oruç Baba İnan ile birlikte Valimiz Enver Ünlü’yü ziyaret etti, OSB’de incelemelerde bulundu” denildi. Manisa Valisi Enver Ünlü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yapılacak olan yatırımın Manisa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Volkswagen’den Hazır

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, BYD yatırımının bir bölümü için, geçtiğimiz yıllarda Volkswagen’in Manisa’da fabrikası kurması planlanan ve sonradan vazgeçilen 4 bin dönümlük arazi içindeki yaklaşık bin dekarlık Muradiye Orman Fidanlığı arazisi kullanılacak.

Burada Çinli şirketin yaklaşık 2 haftalık bir fizibilite çalışması yürütmesi öngörülüyor. Sonradan bir aksilik ortaya çıkmazsa büyük oranda yatırımın bu bölgede yapılacağı kaydedildi. Geçmişte Volkswagen’in fabrika planı nedeniyle bölgedeki altyapı çalışmaları ile hukuki prosedürlerin büyük ölçüde tamamlanmasının da Manisa için avantaj yarattığı belirtildi.

Liman, Otoban ve Tren Kolaylığı

BYD fabrikası, Muradiye Fidanlığı'nı da içine alan Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde yer alacak. Otomotiv yatırımında özellikle tedarik zincirindeki konumuyla öne çıkan Manisa’nın, Çandarlı Limanı ve İzmir’e yakınlığının üretim için bir avantaj olduğu, kentteki oto yan sanayinin gelişmişliğinin de yatırım için avantaj sağlayacağı değerlendiriliyor. Bölgedeki yeni otobanın ve hızlı tren hattının da fabrikaya tedariği daha rahat hale getireceği ifade edildi.

4o

AB’ye ihracatta ‘çevre’ avantajı Manisa’nın coğrafi avantajının, BYD fabrikasında üretilecek araçların Avrupa pazarlarına ulaşmasını da kolaylaştırması öngörülüyor. Avrupa’ya ihracatta karbon emisyonlarını raporlama yükümlülüğü getiren Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) açısından da Manisa OSB’nin avantajlı durumuna işaret ediliyor. Çevreci özellikleriyle Türkiye’de sayılı OSB’ler arasında bulunan Manisa OSB’nin, yeşil dönüşüme uygun altyapısı ve geri dönüşüm olanakları ile Avrupa Karbon Sözleşmesi’ne en uygun üretim alanlarından birisi olduğu ifade edildi. Çin yatırımları giderek artıyor BYD’nin Türkiye’ye yatırım kararının, DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM gibi diğer Çin markalarını bu yönde etkileyebileceği belirtiliyor. Özellikle Çinli elektrikli otomobil üreticisi Chery, BYD ile birlikte Türkiye’de yatırım konusunda üst düzeyde görüşmeler gerçekleştirdi. Otomobil dışında elektrik bataryası konusunda da iki ülke arasında işbirliği arayaşı var. Togg’un Çin şirketi Farasis ile batarya üretimi konusundaki ortaklığının yatırıma dönüşmesi öngörülüyor. yeniden haberleşt,r

ChatGPT

Manisa OSB'de Dev Fabrika İçin Geri Sayım Başladı

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin Türkiye'deki yatırımı için atılan imzalar kurumadan, fabrika hazırlıkları başladı.

Manisa OSB, lojistik avantajları, çevreci altyapısı ve geçmişte Volkswagen için ayrılmış bir alan olması nedeniyle dev fabrika yatırımı için en uygun bölge olarak görülüyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’nin Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım yapmasına yönelik anlaşma, geçtiğimiz pazartesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla imzalandı. Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Çinli şirket, fabrikanın yapımı için çalışmalara başladı.

Fabrikanın yeri konusunda daha önce Alman otomotiv devi Volkswagen’in yatırım planıyla gündeme gelen Manisa’ya gözler çevrildi. Çinli yetkililer de araştırma ve incelemeler için bu kente gitti. Manisa Valiliği’nden salı günü yapılan açıklamada, “Manisa’da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile Ar-Ge Merkezi kuracak Çinli BYD firması yetkilileri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Zekeriya Coştu ve Oruç Baba İnan ile birlikte Valimiz Enver Ünlü’yü ziyaret etti, OSB’de incelemelerde bulundu” denildi. Manisa Valisi Enver Ünlü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yapılacak olan yatırımın Manisa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Volkswagen’den Hazır

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, BYD yatırımının bir bölümü için, geçtiğimiz yıllarda Volkswagen’in Manisa’da fabrikası kurması planlanan ve sonradan vazgeçilen 4 bin dönümlük arazi içindeki yaklaşık bin dekarlık Muradiye Orman Fidanlığı arazisi kullanılacak.

Burada Çinli şirketin yaklaşık 2 haftalık bir fizibilite çalışması yürütmesi öngörülüyor. Sonradan bir aksilik ortaya çıkmazsa büyük oranda yatırımın bu bölgede yapılacağı kaydedildi. Geçmişte Volkswagen’in fabrika planı nedeniyle bölgedeki altyapı çalışmaları ile hukuki prosedürlerin büyük ölçüde tamamlanmasının da Manisa için avantaj yarattığı belirtildi.

Liman, Otoban ve Tren Kolaylığı

BYD fabrikası, Muradiye Fidanlığı'nı da içine alan Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde yer alacak. Otomotiv yatırımında özellikle tedarik zincirindeki konumuyla öne çıkan Manisa’nın, Çandarlı Limanı ve İzmir’e yakınlığının üretim için bir avantaj olduğu, kentteki oto yan sanayinin gelişmişliğinin de yatırım için avantaj sağlayacağı değerlendiriliyor. Bölgedeki yeni otobanın ve hızlı tren hattının da fabrikaya tedariği daha rahat hale getireceği ifade edildi.

AB’ye ihracatta ‘çevre’ avantajı

Manisa’nın coğrafi avantajının, BYD fabrikasında üretilecek araçların Avrupa pazarlarına ulaşmasını kolaylaştırması öngörülüyor. Avrupa’ya ihracatta karbon emisyonlarını raporlama yükümlülüğü getiren Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) açısından da Manisa OSB’nin avantajlı olduğu belirtiliyor. Çevreci özellikleriyle Türkiye’de sayılı OSB’ler arasında bulunan Manisa OSB’nin, yeşil dönüşüme uygun altyapısı ve geri dönüşüm olanakları ile Avrupa Karbon Sözleşmesi’ne en uygun üretim alanlarından biri olduğu ifade edildi.

Çin yatırımları giderek artıyor

BYD’nin Türkiye’ye yatırım kararının, DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM gibi diğer Çin markalarını da bu yönde etkileyebileceği belirtiliyor. Özellikle Çinli elektrikli otomobil üreticisi Chery, BYD ile birlikte Türkiye’de yatırım konusunda üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Otomobil dışında elektrik bataryası konusunda da iki ülke arasında işbirliği arayışı var. Togg’un Çin şirketi Farasis ile batarya üretimi konusundaki ortaklığının yatırıma dönüşmesi öngörülüyor.