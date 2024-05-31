Olay, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 4. Kısmında kablo üretimi yapan bir fabrikada gerçekleşti. Fabrikada öğle yemeği yiyen çalışanlar, mesai çıkışında fenalaşınca acil olarak hastaneye başvurdu. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne getirilen 24 kişi, tedavi altına alındı. Şans eseri, işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın detaylarına ilişkin yapılan araştırmalarda, fabrikanın dışarıdan bir yemek firmasından hizmet aldığı ve işçilerin yedikleri yemeğin tavuk ve patlıcan içerdiği tespit edildi. Bu gelişmeler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.