Manisa, Avrupa'nın en prestijli gençlik basketbol organizasyonlarından biri olan FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri'ne ev sahipliği yapma hakkı kazandı. Bu büyük organizasyon, Manisa'nın uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırma yolunda önemli bir adım olacak.

Manisa'nın spor altyapı yatırımları öne çıktı

FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri'ne Manisa'nın ev sahipliği yapacak olması, kentin spora yaptığı yatırımların ve tarihi mirasının bir sonucu olarak öne çıkıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Bu organizasyonla Manisa’nın adını tüm dünyaya duyuracağız” dedi. Başkan Zeyrek, turnuvanın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 485. Uluslararası Mesir Festivali haftasıyla çakışmasının, bu büyük spor etkinliğini daha da anlamlı kıldığını belirtti.

Manisa, 12 ülkeden takımları ağırlayacak

Manisa, 20-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri'nde 12 farklı ülkeden takımları ağırlayacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Aliağa Petkimspor’un yanı sıra, Galatasaray, Tofaş ve Avrupa'nın önde gelen basketbol kulüpleri, Almanya, Litvanya, Sırbistan, İtalya, Çekya, Bosna-Hersek gibi ülkelerden gelen takımlarla birlikte mücadele edecek. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO’su Patrick Comninos, Manisa'nın bu büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tarihi kura çekimi ve turnuva heyecanı

Turnuvanın kura çekimi, 4 Mart'ta Manisa'da gerçekleştirilecek. 22-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan turnuvada, genç basketbolcular yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Tarık Almış Spor Salonu’nda yapılacak mücadeleler, sporseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Maçlar FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Manisa’nın kültürel ve spor kimliği güçleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu önemli organizasyonu sadece bir spor etkinliği olarak değil, aynı zamanda kültürel etkileşimi ve dayanışmayı teşvik eden bir fırsat olarak değerlendiriyor. Başkan Zeyrek, Manisa’nın bu organizasyonla, kültür ve spor alanındaki uluslararası itibarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.