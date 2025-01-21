Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, şehre çeşitli semtlerden kolay ulaşım imkanı sunan bir hastane olarak, çeşitli psikolojik hastalıklar için doktor randevusu olanlar ve hastalar için önemli bir sağlık kuruluşudur. Manisa'nın farklı bölgelerinden hastaneye ulaşmak için kullanılan otobüs hatları, hastaların rahatça ve hızlı bir şekilde tedavi hizmetlerine erişmesini sağlar. Bu haberimizde, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne nasıl ulaşabileceğiniz ve iletişim bilgileri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Hastaneye şehir içi belediye otobüsleriyle ulaşmak için otogardan gelişte 1 ve 6 numaralı otobüs,

Karaköy semtinden gelişte 1 ve 7 numaralı,

Bozköy semtinden gelişte 1 numaralı,

Laleli semtinden gelişte 6 numaralı,

Güzelyurt semtinden gelişte 12 numaralı,

Çarşı merkezinden gelişte 8 numaralı,

MAŞTİ’den gelişte 1 numaralı halk otobüslerini kullanarak ulaşabilirsiniz.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi iletişim bilgileri

Adres: Şehitler Mahallesi Şehit Aksaraylı Onbaşı Zülfikar 814 Sokak No : 28 Şehzadeler - MANİSA

Telefon: 0 (236) 234 55 33

E-Posta: [email protected]

Detaylı bilgi için tıklayınız