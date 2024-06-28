Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni Jandarma Asayiş Noktası hizmete açıldı. Bölgedeki güvenliği artırmak ve huzuru sağlamak amacıyla inşa edilen asayiş noktası, resmi bir törenle açıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı'na bağlı olarak görev yapacak olan Jandarma Asayiş Noktası'nın açılış törenine Vali Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve birçok davetli katıldı. İlçe müftüsü Ali Çebi tarafından yapılan duanın ardından resmi açılış gerçekleştirildi.

Asayiş Noktası'nın önemi

Yeni Jandarma Asayiş Noktası, bölgede meydana gelebilecek asayiş olayları, iş kazaları ve diğer olaylara anında müdahale edebilmek amacıyla kuruldu. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, "Organize Sanayi Bölgemizin asayişi ve huzurunu temin açısından yapılan bu güzel çalışmayı büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Burada görev yapan arkadaşlarımıza kazasız belasız hayırlı görevler temenni ediyorum" dedi.

Modern imkanlar ve güvenlik

Vali Enver Ünlü, yaptığı konuşmada, yeni karakolun modern imkanlarla donatıldığını ve bölgedeki güvenlik ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamak için tasarlandığını belirtti. "Bu karakol, suç ve suçlularla mücadelede önemli bir rol üstlenecektir. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı olarak, günlük dört personel ile görev yapacak olan Salihli OSB Jandarma Asayiş Noktası, OSB'de meydana gelebilecek asayiş olayları, iş kazaları ve diğer olaylara anında müdahale edebilecektir. Bu noktada, jandarma teşkilatımızın teknolojik altyapısı ve eğitimli personeli ile hizmet vereceği bu yeni asayiş noktası, iş dünyasının huzur içinde çalışabilmesi için önemli bir güvence olacaktır" dedi.

Açılışa katılan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, yeni asayiş noktasının OSB'de faaliyet gösteren sanayiciler ve çalışanlar için güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sağlayacağını belirtti. Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ve diğer katılımcılar, jandarma personeline görevlerinde başarılar diledi.