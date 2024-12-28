Manisa’nın Salihli ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu, 2024 yılının son toplantısını Kaymakam Ali Güldoğan Başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda önemli adımlar atıldı.

2024 yılının son toplantısı

Salihli Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, Kaymakam Ali Güldoğan’ın başkanlık etmesinin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan da katıldı. Toplantıda, bağımlılıkla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar ve 2024 yılı içinde yapılması planlanan projeler ele alındı.

Bağımlılıkla mücadelede paydaşların katkısı

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda katılımcılara kapsamlı bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, bağımlılıkla mücadele konusunda gerçekleştirdikleri projeler ve faaliyetler hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Bu sunumlar, kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı.

Görüşler ve öneriler değerlendirildi

Toplantı, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini sunması ile son buldu. Katılımcılar, bağımlılıkla mücadele konusunda daha etkin yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, ilçedeki gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesi için çeşitli projeler önerdi.