MASKİ Genel Müdürlüğümüz, Salihli ilçesine bağlı Poyraz Mahallesi Bozağaç mevkiinde sürekli arıza veren içme suyu hattında yenileme çalışmasına başladı. Hattın 1800 metrelik kısmında yapılan çalışma ile mahalleye daha sağlıklı ve verimli bir şekilde içme suyu sağlanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı altyapı sistemleri sunmak için yoğun mesaisini sürdürüyor.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Poyraz Mahallesi Bozağaç mevkiinde zamanla deformasyona uğrayan ve sürekli arıza veren içme suyu hattında yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. 1800 metrelik hat üzerinde yapılan yenileme işi sayesinde, mahalleye kesintisiz ve daha verimli su ulaşması sağlanacak.

İçme suyu hattında yürütülen yenileme çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Poyraz Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan, “Bozağaç mevkiinde boruların tıkanmasından dolayı içme suyu hattımızda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Sağ olsun Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve Salihli Belediyemiz koordineli bir şekilde sıkıntımızı gidermeye çalışıyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum, emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.