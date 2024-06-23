Manisa'nın Salihli ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde Yağbasan ile Karasavcı mahalleri arasında makilik alanda çıkan yangının yaralarını Büyükşehir Belediyesi saracak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 14 arazöz, 6 tanker, 2 ekskavatör, yakın tankeri ve 44 personel ile söndürme çalışmalarına, Orman Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve vatandaşlar da destek verdi.

Yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, her iki mahallede incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Salihli ilçesine bağlı Yağbasan ve Karasavcı Mahalleleri arasındaki makilik alanda Cuma günü öğlen saatlerinde çıkan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 14 arazöz, 6 tanker, 2 ekskavatör, yakıt tankeri ve 44 personel ile söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, diğer kurumlar ve vatandaşların da desteğiyle 9 hava aracı 51 söndürme ekibi, 9 iş makinesi ve 337 personel yer aldı.

Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek,Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Tarım Müdürü Metin Öztürk, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ile birlikte iki mahallede incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Bu tip yangın ve doğal afetler Manisa’mızda ve ülkemizde son 1 ayda çok artış gösterdi. Çok şükür sevinecek bir noktamız var. Salihli ilçemizde can kaybının olmaması meydana gelen yangında bizleri sevindiren yan oldu. Bundan sonraki aylarda iklim değişikliği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesinden dolayı bu tip yangın olaylarını tahminen yaşayacağız. Bütün kurumlarımız 7/24 hazır kıta bekliyor. Ama daha da önemlisi hep birlikte, topyekün mücadele etmemiz ve halkımızın da bu bilince ulaşmasıdır. Manisa’mızın, iklim değişikliklerinden dolayı çok az yağmur alması otlarımızın kurumasına sebep oldu. Manisa, yangınlardan en çok etkilenen illerin başında geliyor. Geçen yıl bu ay 850 olan yangın vakası şu an itibariyle 1739’a çıktı. Bunlardan 1164’ü ot ve anız yangını 57’si orman yangını, 518 tanesi de ev ve iş yerlerinde olan yangınlardır.

Başkan Zeyrek, “Geçen yılın yaklaşık 2 katından fazla yangın olayı ile karşı karşıyayız. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 57 itfaiye noktasında 153 araç ile 622 personelimiz gece gündüz demeden canlarını dişlerine takarak, kendi canlarını hiçe sayarak, yangınların içine daldılar. AFAD olsun, Orman Müdürlüğü olsun, gönüllülerimiz ve devletin tüm kurumları üzerlerine düşen her şeyi yapıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak son mecliste karar aldık. Artık doğal afetlerden ve yangınlardan zarar gören tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Karasavcı Mahallemizde maalesef yanan bir evimiz var. 1 traktör kullanılamaz durumda. 2 büyükbaş hayvanımızdan biri telef oldu diğeri yaralı. Hem Valiliğimiz hem devletimizin tüm kurumları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu zararların bir an önce giderilmesi için çalışmalara başlayacağız. Yanan evimizin onarımını Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendik” dedi.