Sarıgöl'ün Ayan Mahallesi'nde ikamet eden 50 yaşındaki Hakan Dalkılıç, evinde kalp krizi geçirdi. Komşularının durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Dalkılıç’a evde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine sevk etti.

Toprağa verildi

Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen Dalkılıç’ın yaşamını kurtarmak mümkün olmadı. Sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonuçsuz kaldı ve Hakan Dalkılıç, hayatını kaybetti. Cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.