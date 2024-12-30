Manisa Sarıgöl, 6 yıl sonra kar yağışına kavuştu. Yağmur ve karın etkisiyle toprak suya doyarak, 2025 için umut verici bir sezonun habercisi oldu.

6 yıl aradan sonra yağan kar üreticilerin yüzünü güldürdü

Manisa Sarıgöl’de, yaklaşık 6 yıl aradan sonra kar yağışı üreticilere büyük moral verdi. Yüksek kesimlerde ve bağlarda karın birikmesi, çiftçilerin beklentilerini artırdı. Bu doğal süreç, üretim için elverişli koşulların oluştuğuna işaret ediyor.

Bereketli bir yıl beklentisi

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, kar ve yağmurun tarım için önemli birer işaret olduğunu belirtti. Ülgen, "2025 yılının bereketli olmasını tahmin ediyorum. Kışın yağmur ve kar yağışlarının olması, bu yılın verimli bir yıl olacağının işaretidir," dedi.

Su sıkıntısı yaşanmayacak

Ülgen, yaz aylarında su sıkıntısının yaşanmayacağını ifade ederek, "Tarım alanlarımız bol suya kavuşuyor. Kar ve yağmurlar sayesinde toprak kış suyunu alacak ve barajlar dolacak," dedi. Bu durum, üreticiler için rahatlatıcı bir gelişme olarak görülüyor.

Topraklar suya doyuyor

Yağmur ve kar yağışları sayesinde topraklar suya doymaya başladı. Bu durum, özellikle yaz aylarında sulama ihtiyacı duyacak olan tarım alanları için büyük önem taşıyor. Kar ve yağmurun etkisiyle toprağın su tutma kapasitesinin artması, verimliliği artıracak.