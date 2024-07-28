Temmuz ayının ortalarından itibaren erkenci üzüm türleri olan Superiol ve Trakya İlkeren üzümlerinin hasadına devam eden çiftçiler, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle Çekirdeksiz Sultaniye üzümleri de erken hasat etmek zorunda kaldı.

Erkenci üzümler

Sarıgöl ve çevresindeki 120 bin dekarlık üzüm bağında, sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan tarım işçileri, topladıkları üzümleri kamyonlara yükleyerek büyük şehirlerdeki hallere göndermeye devam ediyor. Superiol türü üzümün bağda kilosu 25-50 lira arasında, Çekirdeksiz Sultaniye üzüm ise kırsal alanlardaki bağlardan kilosu 25-45 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Üreticilerden uyarılar

Sarıgöl Emcelli Mahallesi’nden üzüm üreticisi İlyas Karadağ, Superiol türü üzümlerinin kilosunu 50 liradan sattığını belirterek memnuniyetini dile getirdi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise bu yıl hava şartlarının Sultaniye üzümün olgunlaşmasını 20 gün öne çektiğini ifade etti. Ülgen, “Geçtiğimiz yıllarda Sultaniye üzümlerinin hasadına Ağustos ayının 20’sinden sonra başlanırdı. Bu yıl ise Temmuz’un sonlarına doğru olgunlaşmaya başlayan üzümün satışına başladık. İlçemizde iç piyasa ve ihracatlık üzüm bulunuyor. Şu anda iç piyasaya Sultaniye üzümler 25-35 lira arasında bağdan kesiliyor” dedi.

" Üzümlerinizi açıkta satmayın"

Başkan Ülgen, üreticilere önemli uyarılarda bulundu: “Açığa üzüm satmayın. Havalar sıcak iken üzümler kurutulabilir ve bu yıl kuru üzüm fiyatları iyi olacak çünkü geçen yıllardan stoklarda kuru üzüm yok. Tüccarlar bile geçen yılın kuru üzümünü 125-150 liradan alıyor. Üzümlerinizi açıkta satmayın, kurutun. Kapalı alanlarda bulunan üzümlerimiz kaliteli ve bağcılar her gün üzümlerin salkımlarıyla yakından ilgileniyor. Bu nedenle üzümlerimizi değerinde satmaya çalışın. Peşin satın ki geçmiş yıllarda yaşanan mağduriyetleri yaşamayın.”