Manisa, Irak’ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ı, şehadetinin birinci yılında düzenlenen törenle andı.

Manisalı Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, 2023 yılında Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmuştu. Şehidimizin anıldığı tören, 2024’ün ilk yılında, Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Saruhanbey Camii’nde gerçekleştirildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından düzenlenen törende, Enis Budak’ın şehadetinin ardından kurulan sergi de açıldı.

Duygusal anlar ve teşekkür

Törenin en duygusal anları, şehidin ailesi tarafından yaşandı. Şehidin kardeşi Yunus Budak, törende yaptığı konuşmada, halkın ve devletin desteğine teşekkür etti. Yunus Budak, "İnsanlar dört kucak sarıldı bizlere. Büyükşehir Belediyemiz, komutanlarımız, il jandarma, kaymakamımız, valimiz, devletimiz her zaman yanımızda oldu. Rabbim hepsinden razı olsun" dedi.

Yoğun katılım ve saygı

Törene, Manisa’nın çeşitli resmi kurum ve kuruluşlarından birçok yetkili katıldı. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Garnizon Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şehit yakınları, gazi aileleri ve emniyet personeli törende yer aldı. Şehidin anıları fotoğraf sergisinde sergilendi, ardından mevlit okutularak dualar edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden destek

Manisa Garnizon Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, şehit Enis Budak’ın mezarını da ziyaret etti. Yıldız, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak şehit ailelerimiz ve gazilerimizin daima yanında olacağız" diyerek, şehitlerin hatırasına duyduğu saygıyı dile getirdi.