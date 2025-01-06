Manisa Şehir Hastanesi, meme kanseri tedavisinde çığır açacak bir proje ile TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında ilk kez desteklenmeye hak kazandı. Proje, Terbiyum-161 ve Lutesyum-177 ile radyonüklid tedavi yöntemlerini araştırıyor.

Bilimsel işbirliğiyle güçlü proje

Manisa Şehir Hastanesi, Uzm. Dr. Ceren Sezgin Arıkbaş’ın liderliğinde, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile işbirliği yaparak, kanser tedavisinde devrim yaratacak radyonüklid tedavi yöntemleri üzerinde çalışacak.

Meme kanseri tedavisinde yeni yaklaşımlar

Proje, meme kanserinin teşhis ve tedavisinde Fibroblast Aktivasyon Proteini (FAP) hedefli moleküller kullanarak, daha etkili ve güvenli tedavi seçenekleri sunmayı hedefliyor. FAPI-46 ve FAP-2286 moleküllerinin radyonüklid işaretleme ile etkinliği değerlendirilecek.

Kanser tedavisinde çığır açacak gelişmeler

Radyonüklid tedavi alanında çığır açmayı amaçlayan proje, kanser tedavisinde hedefe yönelik terapilerin etkinliğini artırmayı ve yan etkileri en aza indirmeyi amaçlıyor.

Sağlık müdüründen destek

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, projeyi yürüten Uzm. Dr. Ceren Sezgin Arıkbaş’a teşekkür belgesi takdim ederek, projeye katkı sağlayan tüm kurum ve araştırmacılara teşekkürlerini iletti.