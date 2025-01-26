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Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arama sonucunda, suçtan elde edilen para ile birlikte uyuşturucu haplar ele geçirilerek operasyon başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.

Jandarma ekipleri, şüpheli motosiklet sürücülerinin üzerinde yaptığı aramada 2 bin 976 uyuşturucu hap ve 10 bin 125 TL para buldu.

Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyon unda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı.

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