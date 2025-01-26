Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı.
Motosiklet üzerinden yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi
Jandarma ekipleri, şüpheli motosiklet sürücülerinin üzerinde yaptığı aramada 2 bin 976 uyuşturucu hap ve 10 bin 125 TL para buldu.
Suçtan elde edilen para da ele geçirildi
Arama sonucunda, suçtan elde edilen para ile birlikte uyuşturucu haplar ele geçirilerek operasyon başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.
Şüpheli adliyeye sevk edildi
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA