Manisa Soma Devlet Hastanesi’ne ulaşım oldukça kolay ve şehir içi toplu taşıma ile rahatça erişilebilir. Hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar, Soma’daki çeşitli duraklardan toplu taşıma araçlarını kullanarak hastaneye ulaşabilirler. Ayrıca, hastaneye ait iletişim bilgileri ve adres bilgileri de vatandaşların ihtiyaç duyabileceği detayları sunuyor. İşte Manisa Soma Devlet Hastanesi’ne nasıl ulaşılacağı ve iletişim bilgileri.

Manisa Soma Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Doktor randevusu için şehir içinde hastaneye ulaşmak isteyen vatandaşlar herhangi bir duraktan 23-24-25-26 numaralı toplu taşıma araçları ile hastaneye ulaşım sağlayabilirler.

Manisa Soma Devlet Hastanesi iletişim bilgilileri

ADRES: Turgutalp Mahallesi, Bergama Caddesi No:225, 45500 Soma/Manisa

TELEFON: +90 236 613 19 73

+90 (236) 613 19 74

+90 (236) 613 12 68

FAX: 0 (236) 613 32 00 - 0 (236) 613 19 75

E-Posta Adresi: [email protected]

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